Real Madrid, Zidane: «Contro lo Shakhtar ci aspetta un'altra finale»

Le parole in conferenza stampa di Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, alla vigilia del match Contro lo Shakhtar in Champions League

Zinedine Zidane cerca riscatto dopo il tonfo in campionato del Real Madrid Contro l'Alaves. I 'Blancos' sono attesi domani dal fondamentale match Contro lo Shakhtar in Champions League. Le dichiarazioni del tecnico francese in conferenza stampa: «Ho visto la mia squadra con tanta voglia di fare bene domani. Ci aspetta un'altra finale, quella con lo Shakhtar sarà la gara più importante della fase a gironi. Abbiamo superato sempre i momenti di difficoltà e lo faremo anche stavolta. Hazard? Ha subito ...

