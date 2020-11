Ponte, al via il concorso del Presepe: quest’anno si farà online (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – Sono aperte le iscrizioni al concorso dei Presepi “Seguendo La Stella” giunto alla quarta edizione. quest’anno il concorso sarà online; non ci sarà la mostra espositiva per la problematica del Covid-19 e quindi per evitare assembramenti, ma si può partecipare da casa. In concorso sono ammessi : Presepi Tradizionali , Dipinti , Sculture e Disegni. Le opere devono essere inviate tramite immagine con Titolo, Data , Dimensioni, Tecnica e Tipologia di materiale usato. Attenzione : è obbligatorio fare qualche foto o video durate la realizzazione per verificare l’autenticità delle opere che devono essere di proprietà dell’artista. Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età. Le opere saranno giudicate da una commissione il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Sono aperte le iscrizioni aldei Presepi “Seguendo La Stella” giunto alla quarta edizione.ilsarà; non ci sarà la mostra espositiva per la problematica del Covid-19 e quindi per evitare assembramenti, ma si può partecipare da casa. Insono ammessi : Presepi Tradizionali , Dipinti , Sculture e Disegni. Le opere devono essere inviate tramite immagine con Titolo, Data , Dimensioni, Tecnica e Tipologia di materiale usato. Attenzione : è obbligatorio fare qualche foto o video durate la realizzazione per verificare l’autenticità delle opere che devono essere di proprietà dell’artista. Ilè aperto a tutti senza limiti di età. Le opere saranno giudicate da una commissione il ...

Putignano – Ponte Via Conversano: i lavori svelano una situazione gravissima

