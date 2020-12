Polonia, governo in crisi di consensi. La polizia picchia duro all’università (Di martedì 1 dicembre 2020) Gradimento in caduta libera per la coalizione di governo della destra populista guidata da Diritto e giustizia (Pis). Secondo un sondaggio del Cbos soltanto il 35% dei polacchi sembra approvare la condotta del gabinetto del premier Mateusz Morawiecki. I dati sono stati raccolti all’inizio di novembre prima dell’annunciato veto di Varsavia al prossimo bilancio Ue ma dopo il verdetto choc del Tribunale costituzionale che ha reso quasi impossibile per le donne polacche il ricorso all’aborto terapeutico. Il governo aveva poi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 dicembre 2020) Gradimento in caduta libera per la coalizione didella destra populista guidata da Diritto e giustizia (Pis). Secondo un sondaggio del Cbos soltanto il 35% dei polacchi sembra approvare la condotta del gabinetto del premier Mateusz Morawiecki. I dati sono stati raccolti all’inizio di novembre prima dell’annunciato veto di Varsavia al prossimo bilancio Ue ma dopo il verdetto choc del Tribunale costituzionale che ha reso quasi impossibile per le donne polacche il ricorso all’aborto terapeutico. Ilaveva poi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Sos all’Unione Europea: «Sosteniamo la ricerca»

Finora un coro unanime di belle parole ma nessun impegno concreto. La lettera dell’European University Association, che unisce oltre ottocento atenei ...

Gradimento in caduta libera per la coalizione di governo della destra populista guidata da Diritto e giustizia (Pis). Secondo un sondaggio del Cbos soltanto il 35% dei polacchi sembra approvare la con ...Finora un coro unanime di belle parole ma nessun impegno concreto. La lettera dell'European University Association, che unisce oltre ottocento atenei ...