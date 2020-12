Parma, infortunio alla spalla per Grassi: si attendono gli esami (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo Riccardo Gagliolo e Matteo Scozzarella, il Parma deve registrare anche l’infortunio di Alberto Grassi. La situazione. Duro infortunio alla spalla per Alberto Grassi costretto a lasciare il campo in Genoa-Parma dopo appena dieci minuti dal suo ingresso a causa di un duro scontro di gioco. Il giocatore gialloblu è uscito dal campo accompagnato dallo staff medico mentre si teneva la spalla infortunata. Ora si attendono gli esami strumentali per capire la reale entità dell’infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo Riccardo Gagliolo e Matteo Scozzarella, ildeve registrare anche l’di Alberto. La situazione. Durospper Albertocostretto a lasciare il campo in Genoa-dopo appena dieci minuti dal suo ingresso a causa di un duro scontro di gioco. Il giocatore gialloblu è uscito dal campo accompagnato dallo staff medico mentre si teneva la spinfortunata. Ora siglistrumentali per capire la reale entità dell’. Leggi su Calcionews24.com

TuttoFanta : ??#PARMA: brutto infortunio alla spalla sinistra per #Grassi nel match contro il Genoa. ?? - calciomercatoit : ??Brutta scena per l'infortunio di #Grassi, in lacrime per il dolore alla spalla sinistra - Fantacalcio : Parma, infortunio alla spalla per Grassi: le sue condizioni - zazoomblog : Genoa-Parma infortunio per Gagliolo: entra Laurini - #Genoa-Parma #infortunio #Gagliolo: - Fantacalcio : Infortunio muscolare per Gagliolo: le sue condizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Parma infortunio HTTP/1.1 Server Too Busy