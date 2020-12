Papa Francesco: “La proprietà privata non è un diritto inalienabile se genera disuguaglianza” (Di lunedì 30 novembre 2020) La proprietà privata non è un diritto inalienabile se non ha una “funzione sociale” e contribuisce a creare disuguaglianza. Papa Francesco si lancia questo messaggio ai giudici di America e Africa che si occupano di diritti sociali in una riflessione in cui chiede di costruire una “nuova giustizia sociale partendo dal presupposto che la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto e intoccabile il diritto alla proprietà privata“: “Il diritto di proprietà è un diritto naturale secondario derivato dal diritto che hanno tutti, nato dal destino universale dei beni creati”. Per il Papa “non c’è giustizia sociale che possa essere fondata sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Lanon è unse non ha una “funzione sociale” e contribuisce a creare disuguaglianza.si lancia questo messaggio ai giudici di America e Africa che si occupano di diritti sociali in una riflessione in cui chiede di costruire una “nuova giustizia sociale partendo dal presupposto che la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto e intoccabile ilalla“: “Ildiè unnaturale secondario derivato dalche hanno tutti, nato dal destino universale dei beni creati”. Per il“non c’è giustizia sociale che possa essere fondata sulla ...

