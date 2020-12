Orrore in famiglia, l’orco accudiva le due cuginette, si fidavano di lui (Di lunedì 30 novembre 2020) Una vicenda atroce che arriva da Rimini. Una storia di violenza e sopraffazione, con l’orco che si nascondeva proprio in famiglia. Auto Carabinieri (Facebook)Una storia fatta di orrori e silenzi, con l’orco, il cattivo, i brutale, nascosto negli affetti di famiglie. Il personaggio che non ti aspetti, la persona alla quale affidi le tue figlie, le tue bambine, e poi scopri l’Orrore dei suoi atteggiamenti. Una tragedia familiare, perchè per le povere ragazze di tragedia si tratta, qualcosa che non rimuoveranno mai più dalle loro menti. La storia nasce dalla scoperta da parte di due genitori peruviani, della gravidanza della propria figlia di soli 12 anni. La ragazza era all’ottavo mese, e dopo la visita ha confessato una serie di incontri con suo cugino, anche egli peruviano, che spesso badava a lei ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 novembre 2020) Una vicenda atroce che arriva da Rimini. Una storia di violenza e sopraffazione, conche si nascondeva proprio in. Auto Carabinieri (Facebook)Una storia fatta di orrori e silenzi, con, il cattivo, i brutale, nascosto negli affetti di famiglie. Il personaggio che non ti aspetti, la persona alla quale affidi le tue figlie, le tue bambine, e poi scopri l’dei suoi atteggiamenti. Una tragedia familiare, perchè per le povere ragazze di tragedia si tratta, qualcosa che non rimuoveranno mai più dalle loro menti. La storia nasce dalla scoperta da parte di due genitori peruviani, della gravidanza della propria figlia di soli 12 anni. La ragazza era all’ottavo mese, e dopo la visita ha confessato una serie di incontri con suo cugino, anche egli peruviano, che spesso badava a lei ...

