Orietta Berti positiva al Covid-19: "Sono sotto controllo", come sta? (Di lunedì 30 novembre 2020) Orietta Berti è positiva al Covid-19. La nota cantante, spesso ospite in tante trasmissioni televisive, ha annunciato di essere risultata positiva all'ultimo tampone di controllo. Lo ha scritto lei stessa sul suo ufficiale profilo social di Instagram: "Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al Covid19." Il post pubblicato di recente da Orietta Berti descrive i dettagli del referto invitando tutti a seguire le norme di sicurezza indossando la mascherina, mantenendo le distanze e lavarsi spesso le mani. Le condizioni della sua salute attualmente non sembrano preoccupanti. Il tono del messaggio sembra essere tranquillo e ...

