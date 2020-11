“Nel 2018 uccise la ex moglie strangolandola”: 30 anni in appello per Marcello Tilloca (Di lunedì 30 novembre 2020) La Corte d’appello di Sassari ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per Marcello Tilloca, l’uomo accusato di aver ucciso la ex moglie Michela Fiori il 23 dicembre del 2018 ad Alghero. Secondo l’accusa, Tilloca ha strangolato a morte la donna nel suo appartamento ad Alghero, dove fino a qualche mese prima la coppia, in procinto di separarsi, viveva insieme ai due figli. Tilloca aveva confessato il femminicidio, ma non si è mai pentito. I giudici hanno riconosciuto un risarcimento alle parti civili: la madre, la nonna, il fratello della vittima e l’associazione Rete delle donne di Alghero. In aula, sono state le attiviste ad accogliere con un applauso la conferma della condanna. In primo grado l’uomo aveva beneficiato dello sconto di un terzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) La Corte d’di Sassari ha confermato la condanna a 30di carcere per, l’uomo accusato di aver ucciso la exMichela Fiori il 23 dicembre delad Alghero. Secondo l’accusa,ha strangolato a morte la donna nel suo appartamento ad Alghero, dove fino a qualche mese prima la coppia, in procinto di separarsi, viveva insieme ai due figli.aveva confessato il femminicidio, ma non si è mai pentito. I giudici hanno riconosciuto un risarcimento alle parti civili: la madre, la nonna, il fratello della vittima e l’associazione Rete delle donne di Alghero. In aula, sono state le attiviste ad accogliere con un applauso la conferma della condanna. In primo grado l’uomo aveva beneficiato dello sconto di un terzo ...

womenncri : Belgio, diplomatico iraniano a processo: pianificò un attentato a Parigi nel 2018 - mikedells : RT @ilfattoblog: Loujain è stata arrestata nel maggio 2018 con altri 12 attivisti e attiviste per i diritti delle donne. La sua 'colpa'? Av… - MicheTiraboschi : RT @BenincasaGiada: #Salute e #sicurezza sul #lavoro..nel 2040: tra gli scenari futuri nello studio @ETUI_org (2018) robot, più malattie cr… - amnestyitalia : RT @ilfattoblog: Loujain è stata arrestata nel maggio 2018 con altri 12 attivisti e attiviste per i diritti delle donne. La sua 'colpa'? Av… - LeonaJazz : RT @ilfattoblog: Loujain è stata arrestata nel maggio 2018 con altri 12 attivisti e attiviste per i diritti delle donne. La sua 'colpa'? Av… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nel 2018 HTTP/1.1 Server Too Busy