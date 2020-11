Milan, Scaroni: «Scudetto fuori budget. Donnarumma? Lo amiamo e lui ama noi» (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente del Milan Scaroni ha parlato della lotta Scudetto e dell’apporto di Ibrahimovic e Donnarumma alla causa rossonera Intervenuto nel corso di GR Parlamento, Paolo Scaroni, presidente del Milan ha così parlato della lotta Scudetto che vede anche i rossoneri tra i principali candidati. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 Scudetto – «Non mi spingerei così avanti. Oggi siamo sulla buona strada, ma non ancora alla fine. Per di più non abbiamo inserito né lo Scudetto né l’ingresso in Champions nel budget di quest’anno, quindi non pronuncio queste parole: non abbiamo previsto questi obiettivi, poi se arrivano sono contento. Di sicuro stiamo vivendo una soddisfazione ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente delha parlato della lottae dell’apporto di Ibrahimovic ealla causa rossonera Intervenuto nel corso di GR Parlamento, Paolo, presidente delha così parlato della lottache vede anche i rossoneri tra i principali candidati. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Non mi spingerei così avanti. Oggi siamo sulla buona strada, ma non ancora alla fine. Per di più non abbiamo inserito né loné l’ingresso in Champions neldi quest’anno, quindi non pronuncio queste parole: non abbiamo previsto questi obiettivi, poi se arrivano sono contento. Di sicuro stiamo vivendo una soddisfazione ...

AntoVitiello : Scaroni su #Donnarumma: 'L'amore è contraccambiato, quando ci si ama ci sono le condizioni per andare avanti insiem… - TuttoMercatoWeb : Scaroni: 'Milan da titolo? Nel budget di quest'anno non abbiamo inserito nemmeno il 4° posto' - GIUSPEDU : RT @AntoVitiello: Scaroni su #Donnarumma: 'L'amore è contraccambiato, quando ci si ama ci sono le condizioni per andare avanti insieme”. L… - gianky1994 : RT @AntoVitiello: Scaroni su #Donnarumma: 'L'amore è contraccambiato, quando ci si ama ci sono le condizioni per andare avanti insieme”. L… - CapitanBergomi : RT @AntoVitiello: Scaroni su #Donnarumma: 'L'amore è contraccambiato, quando ci si ama ci sono le condizioni per andare avanti insieme”. L… -