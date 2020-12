Margherita | Viola e Iris Verga | ' Innovazione e ricerca ci spostano ogni giorno più avanti'

maybe_viola : RT @lacuocagalante: Oggi la pizza margherita diventa un simbolo di protesta -

Ultime Notizie dalla rete : Margherita Viola

TGCOM

Imprenditrici e manager, le tre sorelle Verga sono praticamente cresciute in Sacco, l'azienda di famiglia: qui raccontano la loro storia ...“Aveva il casco per l’ossigeno in testa e ancora dava indicazioni e scriveva ricette per i suoi pazienti”: sono toccanti le parole di Mattia Bellan, figlio di uno degli ultimi medici morti in Italia d ...