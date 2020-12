MARCO DELLA LUNA – DIFFIDARE DELLE ISTITUZIONI

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 30 novembre 2020) (DEDICATO A SAN LAOCOONTE MARTIRE, PROTETTORE DEI COMPLOTTISTI) Il primo dei complottisti fu il sacerdote troiano Laocoonte. Egli aveva capito che un’insidia si nascondeva nel cavallo di legno lasciato dai Greci come dono agli dei davanti alle porte di Troia, e ammonì i suoi concittadini di non portarlo dentro. Ma due serpenti uscirono dal mare e uccisero prima i suoi due figli e poi lui, martirizzandolo; e i troiani, pensando che questa fosse la giusta punizione per le sue fake news, portarono il cavallo in città. Il resto lo dovreste sapere. Pubblico questo articolo ora, fintantoché è consentito, perché già qualche esponente del Partito Democratico ha invocato la punizione di chi confuta lo story telling ufficiale. San Laocoonte, martireverità, ce ne guardi. Dalle varie crisi degli ultimi decenni abbiamo imparato a...