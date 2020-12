Interpump prosegue il piano di buy-back

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) –Group, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 23 al 27 novembre 2020, complessivamente 35.268 azioni proprie, pari allo 0,0324% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 36,5680 euro, per un controvalore pari a 1.289.681,45 euro. A seguito delle suddette operazioni, il costruttore di pompe ad alta pressione ha in portafoglio un totale di 2.075.356 azioni proprie, pari all’1,9061% del capitale sociale. Inoltre il Gruppo ricorda che: • l’Assemblea degli azionisti del 16 novembre 2020 ha autorizzato l’acquisto di un massimo di 8.000.000 azioni proprie, che sommate alle 1.829.549 azioni proprie possedute alla data della relazione del CdA all’Assemblea, costituirebbero il 9,0279% del capitale sociale. L’autorizzazione scade il 16 ...

