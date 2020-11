“Il coprifuoco ci sarà e si rispetta”: Speranza spegne le vigilie di festa (Di lunedì 30 novembre 2020) Il ministro della Salute interviene in merito ai possibili scenari delle prossime vigilie di Natale e Capodanno. Roberto Speranza (Facebook)Il ministro della Salute, Roberto Speranza è intervenuto presso una nota trasmissione tv per parlare di quello che saranno le feste natalizie, ormai alle porte. Si è parlato insomma delle novità che quest’anno caratterizzeranno un periodo di festa tra i più attesi dell’anno, forse il più atteso di tutti, da passare in famiglia, numerosi e festanti, generalmente. Quest’anno forse le cose non andranno proprio in quel modo, cosi come siamo sempre stati abituati a fare, a festeggiare. Quest’anno, spiega Speranza, sarà attuato il coprifuoco dalle 22 alle 6 del giorno dopo, sia alla vigilia di Natale ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 novembre 2020) Il ministro della Salute interviene in merito ai possibili scenari delle prossimedi Natale e Capodanno. Roberto(Facebook)Il ministro della Salute, Robertoè intervenuto presso una nota trasmissione tv per parlare di quello che saranno le feste natalizie, ormai alle porte. Si è parlato insomma delle novità che quest’anno caratterizzeranno un periodo ditra i più attesi dell’anno, forse il più atteso di tutti, da passare in famiglia, numerosi enti, generalmente. Quest’anno forse le cose non andranno proprio in quel modo, cosi come siamo sempre stati abituati a fare, a festeggiare. Quest’anno, spiegaattuato ildalle 22 alle 6 del giorno dopo, sia alla vigilia di Natale ...

