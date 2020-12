Il Collegio 5: Davide Vavalà, il prima e il dopo dell’allievo bolognese, ecco come lo ritroviamo fuori dal programma (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono moltissimi i ragazzi che il docu-reality di Rai 2, “Il Collegio”, ci sta facendo conoscere e tra questi alcuni sono davvero molto particolari. Tra questi sicuramente troviamo Davide Vavalà, il 16 enne bolognese dall’animo ribelle che ha il sogno di migliorare, grazie a questa esperienza, i suoi voti scolastici. Davide è uno dei molti ragazzi che quest’anno sta vivendo l’esperienza di partecipare a questo reality, che ad ogni edizione aumenta sempre più i suoi ascolti. Foto: Screenshot via Youtube/Il Collegio Il Collegio vede le vicende di alcuni ragazzi, inseriti in una scuola, dove sono seguiti costantemente dalle videocamere e devono vivere la loro giornata scolastica, in un ambiente diverso da quello dei nostri giorni, infatti vengono proiettati in una realtà ... Leggi su virali.video (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono moltissimi i ragazzi che il docu-reality di Rai 2, “Il”, ci sta facendo conoscere e tra questi alcuni sono davvero molto particolari. Tra questi sicuramente troviamo, il 16 ennedall’animo ribelle che ha il sogno di migliorare, grazie a questa esperienza, i suoi voti scolastici.è uno dei molti ragazzi che quest’anno sta vivendo l’esperienza di partecipare a questo reality, che ad ogni edizione aumenta sempre più i suoi ascolti. Foto: Screenshot via Youtube/IlIlvede le vicende di alcuni ragazzi, inseriti in una scuola, dove sono seguiti costantemente dalle videocamere e devono vivere la loro giornata scolastica, in un ambiente diverso da quello dei nostri giorni, infatti vengono proiettati in una realtà ...

zaneauurora : RT @Thatsl3na_: 'Piangere non è segno di debolezza, ma di forza' Davide tu si che sei uno fra i pochi nella storia del collegio che ha capi… - zaneauurora : RT @happilyx18: scusate però non è giusto ce scarano che è stata cafona e non poco va a fare la gita invece davide e giordano non hanno fat… - Milord__ : @xanaxtinker ho letto che fosse davide vavalà del collegio ma non so se sia davvero lui - hugmexidols : Il martedì è un giorno stupendo. Perché? - Post del Sig. Vavalà (non deludermi domani) - Sig. Vavalà in tv - Sig.… - Akkothen : @davide_vaghi @Agenzia_Ansa Bruh questa foto non ha neanche tutti gli stati assegnati. Biden ha vinto, basta. Ha vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Collegio Davide HTTP/1.1 Server Too Busy