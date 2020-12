I pm italiani pronti a chiudere le indagini sul caso Regeni. Ma per il Cairo le prove raccolte contro i suoi 007 non sono sufficienti. I familiari del ricercatore: “Hanno mentito, oltraggiato e ingannato non solo noi ma l’intero Paese” (Di lunedì 30 novembre 2020) La Procura di Roma è pronta a chiudere le indagini sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore sequestrato, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. Per i pm italiani a causare la morte del giovane friulano sono stati 5 agenti appartenenti agli apparati di sicurezza egiziani. La decisione di chiedere il loro rinvio a giudizio è stata manifestata oggi dal procuratore di Roma, Michele Prestipino, al procuratore generale d’Egitto, che, tuttavia, ha espresso forti riserve sulle prove raccolte dagli investigatori italiani. “Nel prendere atto della conclusione delle indagini preliminari italiane – si legge nella nota congiunta dei due uffici giudiziari – il procuratore generale di Egitto avanza riserve sulla solidità del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) La Procura di Roma è pronta alesulla morte di Giulio, ilsequestrato, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. Per i pma causare la morte del giovane friulanostati 5 agenti appartenenti agli apparati di sicurezza egiziani. La decisione di chiedere il loro rinvio a giudizio è stata manifestata oggi dal procuratore di Roma, Michele Prestipino, al procuratore generale d’Egitto, che, tuttavia, ha espresso forti riserve sulledagli investigatori. “Nel prendere atto della conclusione dellepreliminari italiane – si legge nella nota congiunta dei due uffici giudiziari – il procuratore generale di Egitto avanza riserve sulla solidità del ...

