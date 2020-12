Empire of Sin - recensione

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Romero Games è la nona azienda fondata dall'ormai leggendario John Romero, la prima in cui lavora con la moglie Brenda (che è lead developer nel progetto); Romero Games è anche un piccolo team di sviluppatori indie con diversi giochi al loro attivo. Insomma, quarant'anni di esperienza della famiglia Romero unita a un team di sviluppatori appassionati, talentuosi ed esperti. Tutto questo, unito a quanto mostrato dal gioco nei mesi precedenti, ha stuzzicato non poco le fantasie e le aspettative degli appassionati di giochi strategici e tattici. Altro motivo di curiosità e aspettative è il fatto che il tema "gangster" non è mai stato sfruttato a dovere nel genere strategico; il recente Omerta si è rivelato ben poca cosa, e il più antico Gangsters (prodotto da Eidos nel 1998) era un ricettacolo di ottime idee implementate in maniera farraginosa e, a tratti, ingiocabile. I Romero Games ...