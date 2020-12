“Dorothea Wierer ha vinto di testa, ma paghiamo il fatto di aver sciato meno di altri” ‘Bersaglio Mobile’ con Renè Laurent Vuillermoz (Di lunedì 30 novembre 2020) La Coppa del Mondo di biathlon 2020-21 è cominciata da Kontiolahti (Finlandia), dove i protagonisti annunciati hanno tutti lasciato il segno, seppur in maniera diversa ed evidenziando stati di forma ben differenti. L’Italia può festeggiare il successo di Dorothea Wierer nell’individuale, ma la concorrenza non manca, soprattutto dalle latitudini scandinave. Fra gli uomini, invece, Johannes Bø conferma di essere il più forte, ma palesa ancora dei limiti nella 20 km. Andiamo ad analizzare quanto accaduto in Carelia assieme a René Laurent Vuillermoz, ex biathleta della nazionale azzurra, nella seconda stagione della rubrica “Bersaglio Mobile”. René, comincerei col chiederti un’impressione di carattere generale, perché l’opening ha dato la sensazione che gli scandinavi siano decisamente più in palla rispetto a tutti gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) La Coppa del Mondo di biathlon 2020-21 è cominciata da Kontiolahti (Finlandia), dove i protagonisti annunciati hanno tutti lail segno, seppur in maniera diversa ed evidenziando stati di forma ben differenti. L’Italia può festeggiare il successo di Dorotheanell’individuale, ma la concorrenza non manca, soprattutto dalle latitudini scandinave. Fra gli uomini, invece, Johannes Bø conferma di essere il più forte, ma palesa ancora dei limiti nella 20 km. Andiamo ad analizzare quanto accaduto in Carelia assieme a René, ex biathleta della nazionale azzurra, nella seconda stagione della rubrica “Bersaglio Mobile”. René, comincerei col chiederti un’impressione di carattere generale, perché l’opening ha dato la sensazione che gli scandinavi siano decisamente più in palla rispetto a tutti gli ...

