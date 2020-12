DateciVoce “Due vicepremier donne per gestire anche il piano vaccini”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nei giorni scorsi si sono susseguite indiscrezioni che vorrebbero il Recovery Fund gestito da una nuova task force composta da sei manager e centinaia di altri componenti. Poichè non stiamo più parlando di una soluzione di emergenza, ma di determinare le sorti del nostro Paese, riteniamo che oggi questo debba avvenire nelle sedi preposte. E’ il momento di ridare alla politica la sua funzione. Per questo chiediamo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a tutte le forze politiche di trovare un accordo per nominare duenel segno della parità di genere, che abbiano ampia delega perilvaccini e il Recovery Fund”. A sostenerlo è il movimento spontaneo, che recentemente aveva sollevato l’opportunità di affiancare al Commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri ...