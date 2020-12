Capodanno 2021, Canale 5 annulla il concerto della Panicucci con una puntata del GF Vip? (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Capodanno 2021 lo avremmo dovuto festeggiare con Federica Panicucci su Canale 5, ma a causa del Covid e delle restrizioni il concerto-evento potrebbe essere annullato. A riportare l’indiscrezione è stato Il Fatto Quotidiano che ha parlato di una puntata speciale del Grande Fratello Vip come ‘sostituta’. “L’evento di Capodanno di Canale 5 potrebbe saltare. Lo show musicale condotto da Federica Panicucci per ragioni di sicurezza e di budget potrebbe a sorpresa non essere trasmesso. La conduttrice aveva ufficializzato con entusiasmo il suo impegno sui social ma nelle ultime ore sarebbero cambiate le carte in tavola. Canale 5 non resterebbe spenta ma si affiderebbe ancora una volta al ... Leggi su biccy (Di lunedì 30 novembre 2020) Illo avremmo dovuto festeggiare con Federicasu5, ma a causa del Covid e delle restrizioni il-evento potrebbe essereto. A riportare l’indiscrezione è stato Il Fatto Quotidiano che ha parlato di unaspeciale del Grande Fratellocome ‘sostituta’. “L’evento didi5 potrebbe saltare. Lo show musicale condotto da Federicaper ragioni di sicurezza e di budget potrebbe a sorpresa non essere trasmesso. La conduttrice aveva ufficializzato con entusiasmo il suo impegno sui social ma nelle ultime ore sarebbero cambiate le carte in tavola.5 non resterebbe spenta ma si affiderebbe ancora una volta al ...

