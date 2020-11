Traffico Roma del 29-11-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari in centro proseguono i lavori di riqualificazione in Piazza Venezia chiusa fino alle 5 di domattina via del Plebiscito a Piazza San Marco chiusa anche via di San Marco da piazza San Marco a via Venanzio deviate le linee bus di zona per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana oggi chiusa per lavori la stazione Policlinico Attiva la navetta circolare mb20 tra la stazione Termini e la stazione Tiburtina mentre sulla linea su disposizione della questura per evitare gli assembramenti possibili chiusure delle fermate Spagna e Flaminio per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio accurato e della polizia locale ...