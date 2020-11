Stevanin – Non Ricordo di Averle Uccise: il killer e torturatore di cinque donne si confessa sul Nove (Di domenica 29 novembre 2020) Gianfranco Stevanin “C’è stato il sess0 estremo, è morta, e me ne sono liberato buttando il cadavere nell’Adige“. Il mostro di Terrazzo parla in tv. Gianfranco Stevanin, il serial killer colpevole di violenza sessuale e dell’omicidio di cinque donne, sarà al centro di un’intervista in onda stasera Nove. Titolo emblematico: «Stevanin – Non Ricordo di Averle Uccise». Il criminale, che si macchiò degli efferati femminicidi nei primi anni ‘90, si racconterà dal carcere di Bollate, dove è detenuto con la condanna all’ergastolo. Una scelta forte per il canale del gruppo Discovery, a pochi giorni della polemica che ha spinto la Rai a cancellare la messa in onda di un’intervista (in replica) a Luca Varani, condannato come ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 29 novembre 2020) Gianfranco“C’è stato il sess0 estremo, è morta, e me ne sono liberato buttando il cadavere nell’Adige“. Il mostro di Terrazzo parla in tv. Gianfranco, il serialcolpevole di violenza sessuale e dell’omicidio di, sarà al centro di un’intervista in onda stasera. Titolo emblematico: «– Nondi». Il criminale, che si macchiò degli efferati femminicidi nei primi anni ‘90, si racconterà dal carcere di Bollate, dove è detenuto con la condanna all’ergastolo. Una scelta forte per il canale del gruppo Discovery, a pochi giorni della polemica che ha spinto la Rai a cancellare la messa in onda di un’intervista (in replica) a Luca Varani, condannato come ...

“ C’è stato il sess0 estremo, è morta, e me ne sono liberato buttando il cadavere nell’Adige “. Il mostro di Terrazzo parla in tv. Gianfranco Stevanin, il serial killer colpevole di violenza sessuale ...

Una lunga intervista al serial killer che sta scontando la condanna all'ergastolo per i suoi delitti.

