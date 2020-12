Stevanin – Non Ricordo di Averle Uccise: il killer e torturatore di cinque donne si confessa sul Nove (Di domenica 29 novembre 2020) Gianfranco Stevanin “C’è stato il sess0 estremo, è morta, e me ne sono liberato buttando il cadavere nell’Adige“. Il mostro di Terrazzo parla in tv. Gianfranco Stevanin, il serial killer colpevole di violenza sessuale e dell’omicidio di cinque donne, sarà al centro di un’intervista in onda stasera Nove. Titolo emblematico: «Stevanin – Non Ricordo di Averle Uccise». Il criminale, che si macchiò degli efferati femminicidi nei primi anni ‘90, si racconterà dal carcere di Bollate, dove è detenuto con la condanna all’ergastolo. Una scelta forte per il canale del gruppo Discovery, a pochi giorni della polemica che ha spinto la Rai a cancellare la messa in onda di un’intervista (in replica) a Luca Varani, condannato come ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 29 novembre 2020) Gianfranco“C’è stato il sess0 estremo, è morta, e me ne sono liberato buttando il cadavere nell’Adige“. Il mostro di Terrazzo parla in tv. Gianfranco, il serialcolpevole di violenza sessuale e dell’omicidio di, sarà al centro di un’intervista in onda stasera. Titolo emblematico: «– Nondi». Il criminale, che si macchiò degli efferati femminicidi nei primi anni ‘90, si racconterà dal carcere di Bollate, dove è detenuto con la condanna all’ergastolo. Una scelta forte per il canale del gruppo Discovery, a pochi giorni della polemica che ha spinto la Rai a cancellare la messa in onda di un’intervista (in replica) a Luca Varani, condannato come ...

Ascolti Tv domenica 29 novembre 2020. Su Rai1 in prima visione la terza puntata di Vite in Fuga ha conquistato 4.329.000 spettatori pari al 18% di share.

Stevanin: «Voglio uscire dal carcere, sono un uomo diverso»

Gianfranco Stevanin, 26 anni dopo. Tanti ne sono trascorsi da quando il figlio di agricoltori di Terrazzo iniziò a far parlare di... Scopri di più ...

