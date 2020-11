Spostamenti a Natale, Regioni blindate: via libera ai residenti. A rischio la deroga per raggiungere genitori, coniugi o fidanzati (Di domenica 29 novembre 2020) Il Natale con papà e mamma, figli e fratelli, insomma con i parenti di primo grado, non è affatto scontato. Il governo teme la terza ondata dell?epidemia. E non solo per i danni... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 novembre 2020) Ilcon papà e mamma, figli e fratelli, insomma con i parenti di primo grado, non è affatto scontato. Il governo teme la terza ondata dell?epidemia. E non solo per i danni...

Corriere : ?? Il divieto di spostamento tra le Regioni, comprese quelle in fascia gialla, scatterà una settimana prima del Nata… - Corriere : ?? A Natale non si potrà raggiungere genitori o figli in altre Regioni - fattoquotidiano : Miozzo (Cts) traccia i pro e contro della “fragile tregua” di Natale: “Stop spostamenti dal 19 dicembre? Resta il r… - GenoeffaStefy80 : @robersperanza La nascita di Gesù bambino due ore prima può nascere ma non si vergognano questi pagliacci .il virus… - lavocedelne : Dolomiti, l’appello di impiantisti e operatori di San Martino di Castrozza alla TGR: “Aprire a Natale come test e n… -