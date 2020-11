Renato Zero commosso per il suo pubblico: “E’ la ragione primaria, oltre c’è il silenzio” (Foto) (Di domenica 29 novembre 2020) Un’intervista di Mara Venier a Renato Zero che è andata ben oltre il racconto di una vita, della carriera, delle nuove canzoni: ha commosso tutti e soprattutto lui, Renato Zero (Foto). Immagini del passato oggi ancora più emozionanti, quel grazie che lui ha sempre detto con immenso amore urlando al pubblico di non dimenticarlo. Quanto è importante per Renato Zero il pubblico? Non riesce a parlare, la sua emozione arriva a tutti, Mara Venier non sa cosa dire, anche lei sorpresa da quelle lacrime così vere: “E’ la ragione primaria, oltre c’è il silenzio” spiega l’artista che si alza n piedi, si inchina ancora una volta a chi l’ha seguito ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 novembre 2020) Un’intervista di Mara Venier ache è andata benil racconto di una vita, della carriera, delle nuove canzoni: hatutti e soprattutto lui,). Immagini del passato oggi ancora più emozionanti, quel grazie che lui ha sempre detto con immenso amore urlando aldi non dimenticarlo. Quanto è importante peril? Non riesce a parlare, la sua emozione arriva a tutti, Mara Venier non sa cosa dire, anche lei sorpresa da quelle lacrime così vere: “E’ lac’è ilspiega l’artista che si alza n piedi, si inchina ancora una volta a chi l’ha seguito ...

