Maradona, la verità del fratello Hugo: “Ecco chi stava vicino a Diego. C’una cosa che mi sembra molto strana” (Di lunedì 30 novembre 2020) Non si spengono i riflettori sulla morte di Diego Armando Maradona.Mentre il mondo piange Diego Armando Maradona, nuove ombre vengono gettate sulla sua morte: avvenuta lo scorso mercoledì a Buenos Aires per arresto cardiaco. Diverse le polemiche susseguitesi in questi giorni dopo le notizie giunte dall'Argentina su un'indagine avviata su Leopoldo Luque, il medico personale del Pibe de Oro, accusato di negligenza medica. Intervenuto a tal proposito durante la trasmissione "Live - Non è la d'Urso", il fratello del numero 10, Hugo Maradona, ha raccontato la sua verità svelando qualche retroscena legato alle ultime settimane di vita del fratello. “L’unico che gli stava accanto è mio nipote, che per lui era come un figlio. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 30 novembre 2020) Non si spengono i riflettori sulla morte diArmando.Mentre il mondo piangeArmando, nuove ombre vengono gettate sulla sua morte: avvenuta lo scorso mercoledì a Buenos Aires per arresto cardiaco. Diverse le polemiche susseguitesi in questi giorni dopo le notizie giunte dall'Argentina su un'indagine avviata su Leopoldo Luque, il medico personale del Pibe de Oro, accusato di negligenza medica. Intervenuto a tal proposito durante la trasmissione "Live - Non è la d'Urso", ildel numero 10,, ha raccontato la suasvelando qualche retroscena legato alle ultime settimane di vita del. “L’unico che gliaccanto è mio nipote, che per lui era come un figlio. ...

Mediagol : Maradona, la verità del fratello Hugo: “Ecco chi stava vicino a Diego. C’una cosa che mi sembra molto strana”… - Warringale : MARADONA SI COMPORTAVA COME NAPOLETANO, MARADONA VIVEVA COME NAPOLETANO, MARADONA AVEVA L'ANIMO NAPOLETANO, MARADON… - unlibroaperto1 : RT @Antonio51362720: #noneladurso non conosco i fatti, e sembra che non ce ne siano, a dire la verità. Ma, a naso, mi sembrano le classiche… - Antonio51362720 : #noneladurso non conosco i fatti, e sembra che non ce ne siano, a dire la verità. Ma, a naso, mi sembrano le classi… - Friccicarella_ : Vedere questa scena adesso fa un po male, sa di verità. Ha il sapore delle estati che sai non potranno tornare più.… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona verità Infarto, intervenite nella “Golden Houar†può salvare la vita Yahoo Notizie