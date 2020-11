Lorenzo, 9 anni: trovato tumore alla visita oculistica: operato d’urgenza (Di domenica 29 novembre 2020) L’intera comunità di Arsego (Padova) vive ore di angoscia per le condizioni di salute di Lorenzo, 9 anni, operato d’urgenza per la presenza di una massa tumorale al cervelletto. L’intera comunità di Arsego, in provincia di Padova, tiene il fiato sospeso per le condizioni di salute del piccolo Lorenzo Facco, 9 anni, operato d’urgenza nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 29 novembre 2020) L’intera comunità di Arsego (Padova) vive ore di angoscia per le condizioni di salute di, 9per la presenza di una massa tumorale al cervelletto. L’intera comunità di Arsego, in provincia di Padova, tiene il fiato sospeso per le condizioni di salute del piccoloFacco, 9nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

guerini_lorenzo : Oggi ho voluto dire grazie alle donne e agli uomini del personale civile della #Difesa. In questi mesi così diffici… - emergenzavvf : Diciannove anni fa la strage di via Ventotene a #Roma. L’esplosione in un palazzo tolse la vita a otto persone, qua… - LorenzoZL74 : RT @alde68: Lorenzo noi siamo anni che li chiamiamo così, è che non ci leggono ?? - alde68 : Lorenzo noi siamo anni che li chiamiamo così, è che non ci leggono ?? - leggoit : Visita oculistica e gli trovano un tumore, Lorenzo (9 anni) operato d'urgenza: il paese si mobilita -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo anni Scomparsa la 17enne Noemi a Tor San Lorenzo: “Aiutateci a ritrovarla” Fanpage.it Cinema Palazzo, Angelo Mai e teatro Valle, il copione degli sgomberi a Roma: dopo le ruspe il vuoto

C'è un filo rosso che accompagna il destino degli edifici occupati e poi sfrattati nella capitale: quello di restare poi a lungo abbandonati a se ...

“L’isola misteriosa” di Nizzi e Caprioli

L'isola misteriosa di Verne, adattata a fumetti da Nizzi e Caprioli, è stata ripubblicata da Allagalla nel 2017 in una bella edizione critica.

C'è un filo rosso che accompagna il destino degli edifici occupati e poi sfrattati nella capitale: quello di restare poi a lungo abbandonati a se ...L'isola misteriosa di Verne, adattata a fumetti da Nizzi e Caprioli, è stata ripubblicata da Allagalla nel 2017 in una bella edizione critica.