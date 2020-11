Live Milan-Fiorentina 1-0 | Romagnoli sblocca su colpo di testa da calcio d' angolo

(Di domenica 29 novembre 2020) Ilcontro lacerca l'allungo in vetta per continuare a sognare in grande. Pioli, ancora out per il Covid, ripropone Tonali dal primo minuto. Prandelli alla seconda sulla panchina...

fcin1908it : LIVE - Milan-Fiorentina 1-0: vantaggio rossonero. Romagnoli sfrutta un corner di Calhanoglu - fanpage : #MilanFiorentina, la diretta - zazoomblog : Milan Fiorentina LIVE: le squadre sono in campo - #Milan #Fiorentina #LIVE: #squadre - SvensktSpel : ??<< Milan - Fiorentina Live Stream >>?? - calciomercatoit : 17' ROMAGNOLI! Colpo di testa facile sottoporta, Milan in vantaggio! #MilanFiorentina 1-0 LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Live Milan

19' Milan vicino al raddoppio: Saelemaekers lotta con Pezzella e recupera il pallone in area, offre un cross morbido a Calhanoglu che tutto solo in area la spara altissima di testa. Che occasione ...Il Milan contro la Fiorentina cerca l'allungo in vetta per continuare a sognare in grande. Pioli, ancora out per il Covid, ripropone Tonali dal primo minuto. Prandelli alla seconda sulla panchina ...