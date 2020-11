Lazio Udinese LIVE 0-1 | Samir sfiora il raddoppio

(Di domenica 29 novembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(-dall’inviata allo stadio Olimpico, Lavinia Labella) Allo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Si parte – Aureliano fischia il calcio di inizio traed, dopo il minuto di silenzio per Maradona 4? Primo squillo della– Correa vicino al secondo gol stagionale da posizione defilata, salva tutto Musso 8? Pressing– Gli ospiti provano a schiacciare lanella sua ...

E all'Olimpico, in occasione di Lazio-Udinese, è andato in scena un gran bel tributo per il fuoriclasse argentino. "Adios, Diego" e l'immagini del Pibe de Oro con la maglia dell'Argentina. Di seguito ...Minuto 19, l’Udinese passa in vantaggio all’Olimpico. Si sblocca la sfida di Roma con i friulani avanti grazie alla prima rete in campionato di Arslan. Gran botta dalla distanza da parte del play bian ...