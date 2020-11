La grande balla dell'indice Rt: perché non è un dato affidabile (Di domenica 29 novembre 2020) coronavirus Andrea Massardo ? Coronavirus focus Url redirect: https://it.insideover.com/societa/perche-lindice-rt-non-e-un-valore-sufficiente-per-capire-lepidemia.html?utm source=ilGiornale&utm medium=article&utm campaign=article redirect La grande balla dell'indice Rt:perché non è un dato affidabile Leggi su ilgiornale (Di domenica 29 novembre 2020) coronavirus Andrea Massardo ? Coronavirus focus Url redirect: https://it.insideover.com/societa/perche-l-rt-non-e-un-valore-sufficiente-per-capire-lepidemia.html?utm source=ilGiornale&utm medium=article&utm campaign=article redirect LaRt:non è un

grande_cuore1 : RT @koriandolo: Come si fa ad avere un #Pretelli? Bello, simpatico, dolce, sa cucinare, balla benissimo e gli piace pure latino americano.… - CaveloX9 : @VinceElba79 Mia figlia 3 e 1/2 ascolta una radio per bambini con storielle ecc e passano Queen, Beatles ecc?? e balla alla grande?? - commanderbadas : Penso che la scena di Dayane che spacca na sedia mentre balla per poi essere ripresa dalla grande sorella, non la dimenticherò mai - Beppesanza : @saraepunto grande verità, una volta si diceva che un gentiluomo fa e tace, che balla!! - Reartwo : @Mov5Stelle Mai letto una balla piu’ grande di questa! -

Ultime Notizie dalla rete : grande balla Governo e Coronavirus. E' l'ora del premier-leader. Conte "balla da solo"? Affaritaliani.it "Noi stavamo fumando" Ma è una balla, multati

Sono finiti nei guai due ragazzi trovati dalla municipale senza la mascherina. Il comandante Luschi: "Dall’inizio della zona rossa, fatte quindici sanzioni" ...

Balli sfrenati nella Casa del #GFVIP

La serata nella Casa del Grande Fratello continua spensierata e, dopo le impeccabili imitazioni, i VIP si lanciano in alcuni balli sfranti nel giardino. La musica in diffusione ha la meglio sull'umore ...

Sono finiti nei guai due ragazzi trovati dalla municipale senza la mascherina. Il comandante Luschi: "Dall’inizio della zona rossa, fatte quindici sanzioni" ...La serata nella Casa del Grande Fratello continua spensierata e, dopo le impeccabili imitazioni, i VIP si lanciano in alcuni balli sfranti nel giardino. La musica in diffusione ha la meglio sull'umore ...