Il capitano lo sapeva che doveva chiudere solo gli occhi e correre… (Di lunedì 30 novembre 2020) La punizione di Lorenzo, il goal di mancino di Fabian, il dribbling meraviglioso di Politano, il goal dell’ultimo napoletano adottato… Il museo di Diego è stato stasera animato allo Stadio Maradona. Il pallone lo sapeva che il piede lo avrebbe accarezzato esattamente mentre gli occhi guardavano la gigantografia del Re dietro la porta magica. E noi in lacrime! Piotr pare i led dell’albero di Natale, si accende e si spegne ad intermittenza ma quando la luce è fissa è una luminaria per turisti… Zielu, la lanterna di Goethe Quando arriva il momento della partita in cui sai che Mario Rui piglia e parte con la cervella ed invece ti fa un’apertura di tacco che porta al goal…Marittiè e tu cosi ci confondi.. Demme è una bussola appesa ad un ciondolo, un paraurti, un parcheggio sicuro…Chucky oramai fa parte dei magnifici sette di questa squadra… Per noi i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) La punizione di Lorenzo, il goal di mancino di Fabian, il dribbling meraviglioso di Politano, il goal dell’ultimo napoletano adottato… Il museo di Diego è stato stasera animato allo Stadio Maradona. Il pallone loche il piede lo avrebbe accarezzato esattamente mentre gliguardavano la gigantografia del Re dietro la porta magica. E noi in lacrime! Piotr pare i led dell’albero di Natale, si accende e si spegne ad intermittenza ma quando la luce è fissa è una luminaria per turisti… Zielu, la lanterna di Goethe Quando arriva il momento della partita in cui sai che Mario Rui piglia e parte con la cervella ed invece ti fa un’apertura di tacco che porta al goal…Marittiè e tu cosi ci confondi.. Demme è una bussola appesa ad un ciondolo, un paraurti, un parcheggio sicuro…Chucky oramai fa parte dei magnifici sette di questa squadra… Per noi i ...

