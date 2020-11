GF Vip 5, ballo bollente tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: scatta il bacio? (Di domenica 29 novembre 2020) Quando al Grande Fratello Vip la pseudo storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembrava essere arrivata al capolinea, ecco che qualcosa di inaspettato accade nella serata del 28 novembre 2020. La donna si è avvicinato al ragazzo concedendosi un ballo piuttosto “caldo”, come solo quelli latino americani sanno essere. Ma, a un tratto, un movimento “sbagliato” pare abbia fatto avvicinare un po’ troppo due, facendo sfiorare le loro labbra. Le immagini mostrate su Mediaset Extra non lascerebbero spazio ad alcun dubbio, ma la conferma potrà giungere solo se Alfonso Signorini, durante la messa in onda del reality show, deciderà di chiedere loro qualcosa in merito a quanto avvenuto. Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci si riavvicina a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 29 novembre 2020) Quando al Grande Fratello Vip la pseudo storia trasembrava essere arrivata al capolinea, ecco che qualcosa di inaspettato accade nella serata del 28 novembre 2020. La donna si è avvicinato al ragazzo concedendosi unpiuttosto “caldo”, come solo quelli latino americani sanno essere. Ma, a un tratto, un movimento “sbagliato” pare abbia fatto avvicinare un po’ troppo due, facendo sfiorare le loro labbra. Le immagini mostrate su Mediaset Extra non lascerebbero spazio ad alcun dubbio, ma la conferma potrà giungere solo se Alfonso Signorini, durante la messa in onda del reality show, deciderà di chiedere loro qualcosa in merito a quanto avvenuto. Grande Fratello Vip 5:si riavvicina a ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, l'audio scomodissimo di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: 'Una settimana dopo?', in ballo una… - PEPPE37569216 : Se ho capito bene dai tweet, è finito #BallandoConLeStelle. Se mi obbligassero a scegliere fra il fastidio di un ta… - SabrinaDiCeles1 : @PiccoloPesceNer @stanzaselvaggia Senti,Non ho mai sopportato la Mussolini le sue esternazioni fasciste ecc... ma q… - mayfrayn67 : RT @ge_aldrig_upp: Ballando è una gara di ballo e un percorso dove il VIP parallelamente si mette in gioco sul piano della personalità e de… - ge_aldrig_upp : Ballando è una gara di ballo e un percorso dove il VIP parallelamente si mette in gioco sul piano della personalità… -