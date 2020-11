George Harrison, molto più del “quiete one” dei Beatles (Di domenica 29 novembre 2020) George Harrison (Liverpool 25 Febbraio 1943 – Los Angeles, 29 Novembre 2001) è noto come “The quiete one” dei Beatles. Il tipo tranquillo, perché dei Fab Four era lui quello più introverso e meditabondo. Eppure, il contributo di Harrison alla musica dei “Baronetti di Liverpool” è stato enorme. Il chitarrista e cantante, ha firmato, tra gli altri immortali brani dei Beatles, anche la magnifica While My Guitar Gently Weeps. Ma George Harrison è stato molto di più di un Beatle. Già dal 1965, l’artista ha cominciato a lottare per affermarsi come autore, cercando di sottrarsi all’ingombrante binomio Lennon-McCartney. Ha pubblicato i suoi primi lavori indipendenti ancor prima del definitivo scioglimento del quartetto, ma senza alcun ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020)(Liverpool 25 Febbraio 1943 – Los Angeles, 29 Novembre 2001) è noto come “The quietedei. Il tipo tranquillo, perché dei Fab Four era lui quello più introverso e meditabondo. Eppure, il contributo dialla musica dei “Baronetti di Liverpool” è stato enorme. Il chitarrista e cantante, ha firmato, tra gli altri immortali brani dei, anche la magnifica While My Guitar Gently Weeps. Maè statodi più di un Beatle. Già dal 1965, l’artista ha cominciato a lottare per affermarsi come autore, cercando di sottrarsi all’ingombrante binomio Lennon-McCartney. Ha pubblicato i suoi primi lavori indipendenti ancor prima del definitivo scioglimento del quartetto, ma senza alcun ...

giordi63 : RT @rockonitalia: Il 29 novembre 2001 ci lasciava George Harrison, il chitarrista solista dei The Beatles (25 febbraio 1943 – 29 novembre 2… - sgallione1 : 'Se non sai dove stai andando,qualsiasi strada ti porterà lì ' (George Harrison 1943-2001) - sgallione1 : A un anno dalla morte di George Harrison usciva in Italia 'I, me, mine', una lunga autobiografia dell'artista che s… - sgallione1 : George Harrison moriva a Los Angeles di cancro ai polmoni all'età di 58 anni nel 2001. - Deathbookapp : RT @rockonitalia: Il 29 novembre 2001 ci lasciava George Harrison, il chitarrista solista dei The Beatles (25 febbraio 1943 – 29 novembre 2… -

Ultime Notizie dalla rete : George Harrison George Harrison, molto più del "quiete one" dei Beatles Metropolitan Magazine Quando George Harrison fece suonare Eric Clapton con i Beatles

A contribuire alla causa del gruppo di Liverpool però non può essere dimenticata la qualità compositiva di George Harrison. Una qualità che si è rivelata lampante anche una volta scioltasi la ...

George Harrison: lezioni di vita dal “Quiet Beatle”

George Harrison aveva molte passioni. Oggi ve ne raccontiamo qualcuna (e no, non erano solo la chitarra e i Beatles).

A contribuire alla causa del gruppo di Liverpool però non può essere dimenticata la qualità compositiva di George Harrison. Una qualità che si è rivelata lampante anche una volta scioltasi la ...George Harrison aveva molte passioni. Oggi ve ne raccontiamo qualcuna (e no, non erano solo la chitarra e i Beatles).