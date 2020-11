Fonseca: “Siamo mancati completamente. Il Napoli ha strameritato” (Di lunedì 30 novembre 2020) Intervistato da Sky Sport, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato dopo la netta disfatta del San Paolo contro il Napoli. Queste le parole del tecnico portoghese: “Serata storta. Sono mancati coraggio e aggressività per affrontare una squadra come il Napoli. Hanno meritato di vincere, non abbiamo fatto niente per ottenere un risultato diverso. Non eravamo i migliori del mondo prima e ora non siamo i peggiori, dobbiamo capire cosa non ha funzionato e correggerlo. Non abbiamo giocato bene. Siamo mancati completamente. In difesa non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee, avevamo iniziato bene poi non abbiamo fatto tre passaggi di fila. Il Napoli è una grande squadra, noi abbiamo commesso troppi errori ed è mancata circolazione di palla. Serata da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Intervistato da Sky Sport, il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato dopo la netta disfatta del San Paolo contro il. Queste le parole del tecnico portoghese: “Serata storta. Sonocoraggio e aggressività per affrontare una squadra come il. Hanno meritato di vincere, non abbiamo fatto niente per ottenere un risultato diverso. Non eravamo i migliori del mondo prima e ora non siamo i peggiori, dobbiamo capire cosa non ha funzionato e correggerlo. Non abbiamo giocato bene. Siamo. In difesa non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee, avevamo iniziato bene poi non abbiamo fatto tre passaggi di fila. Ilè una grande squadra, noi abbiamo commesso troppi errori ed è mancata circolazione di palla. Serata da ...

