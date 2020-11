E’ morto Ernesto Galli, il numero 1 del Vicenza di Fabbri (Di domenica 29 novembre 2020) Lutto nel mondo del calcio. E’ morto Ernesto Galli, grande protagonista di quel brillante Vicenza allenato da G.B. Fabbri, portiere di assoluto livello e poi preparatore del club negli anni successivi. Galli aveva 75 anni, si può dire che il suo nome resterà per sempre un riferimento nella storia del Vicenza. Foto:Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Lutto nel mondo del calcio. E’, grande protagonista di quel brillanteallenato da G.B., portiere di assoluto livello e poi preparatore del club negli anni successivi.aveva 75 anni, si può dire che il suo nome resterà per sempre un riferimento nella storia del. Foto:Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

