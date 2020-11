“Come ho vinto la schizofrenia”. Cesare Cremonini, lo psichiatra e il mostro: “Mi fece vedere un'immagine, era proprio quello” (Di domenica 29 novembre 2020) Cesare Cremonini si è messo a nudo in una lunghissima intervista concessa al Corriere della Sera. Il noto cantante italiano ha parlato soprattutto della dura battaglia con la schizofrenia e di come è riuscito a vincerla. “C'è una canzone, Nessuno vuol essere Robin, per la quale ho rischiato la vita - ha esordito - come mi disse lo psichiatra: una pallottola mi ha sfiorato. Perché andai dallo psichiatra? Per accompagnare un'altra persona. Poi gli raccontai di me, di quel che provavo. I sintomi crescenti: la sensazione fisica di avere dentro di me una figura estranea. Quasi ogni giorno, sempre più spesso, sentivo un mostro premere contro il petto, salire alla gola. Mi pareva quasi di vederlo. E lo psichiatra me lo fece vedere. L'immagine ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020)si è messo a nudo in una lunghissima intervista concessa al Corriere della Sera. Il noto cantante italiano ha parlato soprattutto della dura battaglia con la schizofrenia e di come è riuscito a vincerla. “C'è una canzone, Nessuno vuol essere Robin, per la quale ho rischiato la vita - ha esordito - come mi disse lo: una pallottola mi ha sfiorato. Perché andai dallo? Per accompagnare un'altra persona. Poi gli raccontai di me, di quel che provavo. I sintomi crescenti: la sensazione fisica di avere dentro di me una figura estranea. Quasi ogni giorno, sempre più spesso, sentivo unpremere contro il petto, salire alla gola. Mi pareva quasi di vederlo. E lome lo. L'...

MPolitano16 : ?? Non era facile trovare la concentrazione per giocare stasera. Ma alla fine come dicevi tu, “gracias dios por el f… - forza_italia : Brava @GiusyVersace! Gli atleti paralimpici, con l'adozione dei decreti di riforma dello sport, potranno accedere a… - lets_get1t : RT @armylight7: COVER SONG Ed ecco a voi Black Swan !! Ieri ha vinto alla grande nel sondaggio, spero che vi piaccia anche se di tonalità… - giulyleclerc : Sett prox sarà probabilmente la gara peggiore, come se non ne avessimo già avute di gare vergognose... E pensare c… - mauro_marley : @DrugoSniper85 Ma io lo so bene. A me mancano i Lichtsteiner e quella gente lì. Io sono per i figli di puttana. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : “Come vinto Gp Bahrein, Vettel: «Ferrari, è stato bello ma ora vado avanti. E con l’Aston-Martin vi stupirò» Corriere della Sera