Campania, i positivi sono 2.022 (su circa 19mila tamponi) (Di domenica 29 novembre 2020) sono 2.022 i positivi del giorno, in Campania, secondo il bollettino dell’Unità di Crisi. Di questi, 1.861 sono asintomatici. I test effettuati sono 19.063. Il rapporto positivi/tamponi è dunque del 10%. 36 i deceduti conteggiati nel bollettino, di cui 11 morti nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza ma registrati ieri. Il totale delle vittime da Covid nella nostra regione arriva così a 1.631. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.583. Di seguito il report dei posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 183 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 2.165 Per quanto riguarda la situazione generale del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020)2.022 idel giorno, in, secondo il bollettino dell’Unità di Crisi. Di questi, 1.861asintomatici. I test effettuati19.063. Il rapportoè dunque del 10%. 36 i deceduti conteggiati nel bollettino, di cui 11 morti nelle ultime 48 ore e 25 in precedenza ma registrati ieri. Il totale delle vittime da Covid nella nostra regione arriva così a 1.631. I guariti nelle ultime 24 ore1.583. Di seguito il report dei posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 183 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata) Posti letto di degenza occupati: 2.165 Per quanto riguarda la situazione generale del ...

iISud24 : #Coronavirus, in Italia 20.648 casi e 541 morti. In Lombardia 3.203 contagi. Campania: 2.022 positivi #29novembre… - casertaweb : Covid in Campania, inizia a diminuire la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi elaborati - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: calano i nuovi positivi, 2.022 oggi #Covid - napolista : #Campania, i positivi sono 2.022 (su circa 19mila tamponi) Il tasso positivi/tamponi è al 10%. I deceduti sono 36,… - casertafocus : CORONAVIRUS – Calano tamponi e positivi, i sintomatici sono 161 LA SITUAZIONE in Campania IL PUNTO posti letto -