Boscaglia: “Noi meglio contro la Turris. In avvio di stagione abbiamo avuto un problema” (Di domenica 29 novembre 2020) Il Palermo torna a vincere al "Barbera".Archiviato il ko interno contro la Turris, i rosanero tornano alla vittoria battendo il Monopoli per 3 reti a 0, nella sfida andata in scena questo pomeriggio al "Barbera" e valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa post gara."Sono i momenti della partita e quello che fanno gli avversari, ci aspettavamo un Monopoli che più prudente invece ci hanno attaccato. Dobbiamo migliorare sul fatto che anche dopo un 2-0 bisogna lavorare sempre sulla squadra, se dobbiamo valutare la prestazione sono più contento di quella offerta contro la Turris piuttosto che quella odierna. C'è anche però il risultato da valutare e ci può stare ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Il Palermo torna a vincere al "Barbera".Archiviato il ko internola, i rosanero tornano alla vittoria battendo il Monopoli per 3 reti a 0, nella sfida andata in scena questo pomeriggio al "Barbera" e valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Roberto, intervenuto nella consueta conferenza stampa post gara."Sono i momenti della partita e quello che fanno gli avversari, ci aspettavamo un Monopoli che più prudente invece ci hanno attaccato. Dobbiamo migliorare sul fatto che anche dopo un 2-0 bisogna lavorare sempre sulla squadra, se dobbiamo valutare la prestazione sono più contento di quella offertalapiuttosto che quella odierna. C'è anche però il risultato da valutare e ci può stare ...

