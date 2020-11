Allusioni sulle “misure” di Tommaso Zorzi: retroscena piccante di Giulia Salemi al GF Vip (VIDEO) (Di domenica 29 novembre 2020) Discorsi e situazioni particolarmente bollenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi per sbaglio è finita fuori di seno e Tommaso Zorzi ha “parlato” delle sue particolari misure dopo una “segnalazione” di Selvaggia Roma. GF Vip, le importanti misure di Tommaso Zorzi: retroscena hot di Giulia Salemi “Amore ho visto tutto, ma proprio tutto…... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 29 novembre 2020) Discorsi e situazioni particolarmente bollenti nella Casa del Grande Fratello Vip.per sbaglio è finita fuori di seno eha “parlato” delle sue particolari misure dopo una “segnalazione” di Selvaggia Roma. GF Vip, le importanti misure dihot di“Amore ho visto tutto, ma proprio tutto…... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Allusioni sulle “misure” di Tommaso Zorzi: retroscena piccante di Giulia Salemi al #GFVip (VIDEO) - alkoritmo : @ElisaDospina @GalantoMassimo Posso capire che l'intento ironico che c'era dietro quella scenetta sia venuto male,… - SilviaMangiapa1 : @CDamnfinecoffee Ho letto un articolo sulle donne di SPN. Bistrattate,brutalmente uccise o ridotte ad allusioni ses… - gabrillo : @O_Rigoli @BenedettaFrucci Da noi non c'è Merkel, da noi si dà dell'orango alle ministre e si fanno allusioni sessuali sulle parlamentari - titzbiltz : @LauraBini11 Io ti posso dire com'e on Germania, 3 giudici, 2 dei quali ex ballerini e giudici di balllo, il terzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Allusioni sulle Allusioni sulle “misure” di Tommaso Zorzi: retroscena piccante di Giulia Salemi al GF Vip (VIDEO) Blog Tivvù La violenza sulle donne e i censori delle vittime

Q uando un caso di stupro rimbalza sulle pagine dei giornali e — magari per ambientazione, scenografia, visibilità, posizione sociale dei protagonisti, — diventa argomento di dibattito televisivo per ...

Zach Galifianakis, tutte le curiosità che non sapevate sull'attore

Il comico americano, di origine greca, è noto soprattutto per i tre film della saga di Una notte da leoni, ma è anche un apprezzato stand-up comedian ...

Q uando un caso di stupro rimbalza sulle pagine dei giornali e — magari per ambientazione, scenografia, visibilità, posizione sociale dei protagonisti, — diventa argomento di dibattito televisivo per ...Il comico americano, di origine greca, è noto soprattutto per i tre film della saga di Una notte da leoni, ma è anche un apprezzato stand-up comedian ...