A Domenica Live arriva Gilles Rocca? La mossa di Barbara d’urso non passa inosservata

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 29 novembre 2020) Andrà in onda oggi alle 17,10 circa una nuova puntata di. Come saprete il programma diviene registrato prima, per cuino delle anticipazioni sulla puntata di oggi del programma che lanon aveva dato. Nel corso di Pomeriggio 5, puntata del venerdì,aveva annunciato la presenza di due “bonazzi”. Due sex symbol nel programma di Canale 5 che a quanto pare entrambi,no direttamente da Viale Mazzini! Il primo era stato presentato dalla conduttrice nella clip di anticipazioni, ed è Sergio Muniz. E’ stata lastessa a ricordare che l’attore è reduce dal successo di Tale e quale show, citando quindi il programma di Carlo Conti; sul secondo non ha detto nulla ma pare, stando alle ...