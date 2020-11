Verissimo, Massimiliano Morra su Adua Del Vesco: “L’ho corteggiata tanto” (Di sabato 28 novembre 2020) Massimiliano Morra è tornato a parlare in tv del trascorso intimo avuto con Adua Del Vesco, nella nuova puntata di Verissimo, che andrà in onda questo sabato 28 novembre 2020 su Canale 5. E non solo. Nel suo intervento tv, ha rilasciato delle precisazioni circa il rapporto di lavoro che lo vincolava all’Ares-film, la casa di produzione di fiction che lo hanno reso famoso in casa Mediaset. Nell’articolo vi svisceriamo nei minimi particolari la nuova intervista dell’attore napoletano. Massimiliano Morra si presenta a Verissimo, dopo il Gf vip A seguito della sua recente eliminazione dal gioco del Gf vip 5, molti telespettatori avevano gridato in rete al televoto truccato contro il reality e nell’intervista concessa nel nuovo appuntamento tv registrato ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 novembre 2020)è tornato a parlare in tv del trascorso intimo avuto conDel, nella nuova puntata di, che andrà in onda questo sabato 28 novembre 2020 su Canale 5. E non solo. Nel suo intervento tv, ha rilasciato delle precisazioni circa il rapporto di lavoro che lo vincolava all’Ares-film, la casa di produzione di fiction che lo hanno reso famoso in casa Mediaset. Nell’articolo vi svisceriamo nei minimi particolari la nuova intervista dell’attore napoletano.si presenta a, dopo il Gf vip A seguito della sua recente eliminazione dal gioco del Gf vip 5, molti telespettatori avevano gridato in rete al televoto truccato contro il reality e nell’intervista concessa nel nuovo appuntamento tv registrato ...

