Uomini e Donne: perché il jingle è cambiato? (Di sabato 28 novembre 2020) Per la prima volta ad Uomini e Donne i protagonisti percorrono la passarella con una nuova musichetta: qual è il motivo? Uomini e Donne, il programma di Maria de Filippi va avanti ormai da anni con un successo strepitoso accompagnando nei pomeriggi milioni di telespettatori. Si sono susseguiti tanti corteggiatori e tronisti ma nel programma ci sono sempre state delle costanti: Tina e Gianni come opinionisti e il famoso jingle entrato nell'immaginario comune. Ma nell'ultima puntata la musichetta è cambiata e questo ha lasciato tutti sorpresi. ll pubblico non l'ha presa affatto bene. I telespettatori sono affezionati al vecchio jingle di Uomini e Donne, diventato un simbolo di riconoscimento del programma. Cosa è successo? Non ci sono risposte ufficiali ...

