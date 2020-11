Tredicesima 2020 più leggera per dipendenti privati: causa Cig Covid-19 (Di sabato 28 novembre 2020) L’importo complessivo di queste 34 milioni di gratifiche natalizie ammonterà a 30 miliardi di euro, 3 miliardi in meno rispetto alla somma pagata l’anno scorso Leggi su firenzepost (Di sabato 28 novembre 2020) L’importo complessivo di queste 34 milioni di gratifiche natalizie ammonterà a 30 miliardi di euro, 3 miliardi in meno rispetto alla somma pagata l’anno scorso

zazoomblog : “Tredicesima 2020 più leggera a causa del Covid”: quando arriva - #“Tredicesima #leggera #causa #Covid”: - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Tredicesima 2020 per alcuni in anticipo: ecco quando arriva - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Tredicesima 2020 per alcuni in anticipo: ecco quando arriva - quotidianodirg : Tredicesima 2020 per alcuni in anticipo: ecco quando arriva - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Tredicesima 2020 più leggera per colpa del Covid -