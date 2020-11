Sondaggio Ipsos, FdI al 15.5% distanzia i Cinquestelle. Governo e premier in forte calo (Di sabato 28 novembre 2020) Sondaggio Ipsos, Fratelli d’Italia scalza il M5S dal podio. E svetta nel gradimento politico degli italiani. forte di un consenso popolare conclamato da mesi di sondaggi lusinghieri quanto eloquenti. Anche l’ultima indagine pubblicata dal Corriere della Sera, allora, conferma la volata del partito della coalizione di centrodestra. Una crescita graduale e costante, registrata ormai da tempo, di cui il report analitico a firma Pagnoncelli conferma, ancora una volta, l’attestazione piena che sancisce il sorpasso di Fratelli d’Italia sui Cinquestelle. Il M5S, infatti, scalzato da FdI dal terzo gradino del podio del gradimento politico, conferma l’inesorabile declino. Una debacle, quella dei grillini, che scedono al 15% perdendo lo 0,9%. Fratelli d’Italia raggiunge il 15,5%. Sondaggio, Giorgia Meloni al ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 28 novembre 2020), Fratelli d’Italia scalza il M5S dal podio. E svetta nel gradimento politico degli italiani.di un consenso popolare conclamato da mesi di sondaggi lusinghieri quanto eloquenti. Anche l’ultima indagine pubblicata dal Corriere della Sera, allora, conferma la volata del partito della coalizione di centrodestra. Una crescita graduale e costante, registrata ormai da tempo, di cui il report analitico a firma Pagnoncelli conferma, ancora una volta, l’attestazione piena che sancisce il sorpasso di Fratelli d’Italia sui. Il M5S, infatti, scalzato da FdI dal terzo gradino del podio del gradimento politico, conferma l’inesorabile declino. Una debacle, quella dei grillini, che scedono al 15% perdendo lo 0,9%. Fratelli d’Italia raggiunge il 15,5%., Giorgia Meloni al ...

