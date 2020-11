Serie A | stipendi non ancora pagati per cinque squadre

Leggi su serieanews

(Di sabato 28 novembre 2020) La crisi avvolge laA: si avvicina la scadenza della proroga per il pagamento degli, in 5 non hannopagato La scadenza si avvicina: entro il 1° dicembre occorrerà pagare glidell’ultimo trimestre. La proroga voluta per far fronte alla crisi economica dovuta al Covid sta per scadere e, secondo quanto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.