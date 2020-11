Se non date prova di aver fatto il vaccino fuori dai bar | ristoranti | negozi e mezzi pubblici | dice Alessandro Gassmann

PierpaolMarino : Penso ad una giornata annuale dedicata al ricordo di Diego. Sarei indeciso tra due date : il 29 Giugno (Vittoria Mo… - borghi_claudio : Niente, nonostante quello che continuiamo a spiegare c'è sempre qualcuno che insiste per farci fare la cosa sbaglia… - itsjustinshope : RT @freakingsilence: Piena degli spot sul Black Friday che promuovono sconti del 20%/25% ancora non avete capito che o mi date quello che d… - AndFranchini : RT @chiccadrago: @AndFranchini @EffeBoccia @Sara___14jun @antonio_bordin @jabbaTM @InMonsterland @valy_s @evavola @CesareOrtis @lucabattant… - chiccadrago : @AndFranchini @EffeBoccia @Sara___14jun @antonio_bordin @jabbaTM @InMonsterland @valy_s @evavola @CesareOrtis… -

Ultime Notizie dalla rete : non date

CatanzaroInforma

Ariete – Datevi da fare per migliorare la vostra situazione. In amore non date corpo alle ombre. Toro – Vi attendono giornate lavorative molto intense: vi daranno modo di mettere in luce le vostre qua ...Non date retta al re, non date retta a me. Chi v’inganna si fa sempre più alto d’una spanna, mette sempre un berretto, incede eretto con tante medaglie sul petto. Non date retta al saggio al maestro d ...