Roma | lite degenera in accoltellamento | arrestato gestore di un Bed and Breakfast

A Roma, nella zona dell' Esqulino, a via Luzzatti, una lite scatenata a causa di alcuni debiti è degenerata nella notte: un 60enne originario della provincia di Potenza, ma da tempo residente a Roma, incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante con l'accusa di lesioni personali aggravate. L'uomo, gestore di un B&B di via Luzzatti, ha avuto una furiosa discussione con il titolare dell'attività ricettiva – un 55enne di Napoli – che era appositamente arrivato nella Capitale accompagnato dal figlio 24enne per risolvere un debito, asseritamente contratto dal 60enne per fronteggiare delle improvvise spese di gestione del B&B, e mai saldato. La discussione è degenerata in lite, ...

Clicca e condividi l'articoloAggressore arrestato, vittima e figlio sanzionati per aver violato le norme anti-covid per il transito da regione rossa a regione gialla ROMA – Un 60enne originario della ...

Lite finisce nel sangue: 55enne colpito con le forbici, 60enne arrestato all’Esquilino

Un 60enne originario della provincia di Potenza, ma da tempo residente a Roma, incensurato, è stato arrestato nella notte, dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante con l’ ...

Un 60enne originario della provincia di Potenza, ma da tempo residente a Roma, incensurato, è stato arrestato nella notte, dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante con l'accusa di lesioni personali aggravate.