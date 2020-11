Pavia, focolaio Covid nel reparto Medicina II del San Matteo (Di sabato 28 novembre 2020) Pavia, 28 novembre 2020 - Un focolaio Covid è stato isolato all'interno del Policlinico San Matteo di Pavia , dove sette pazienti e nove, tra medici e infermieri, sono risultati positivi al Covid nel ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 28 novembre 2020), 28 novembre 2020 - Unè stato isolato all'interno del Policlinico Sandi, dove sette pazienti e nove, tra medici e infermieri, sono risultati positivi alnel ...

