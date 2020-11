Parigi, in 46mila protestano in piazza scontri con la polizia: 37 agenti feriti (Di sabato 28 novembre 2020) Il grosso della di , la Marcia per le libertà , è arrivata alla , teatro degli più significativi. A margine, gruppi di giovani hanno dato vita a tafferugli con la bloccando di tanto in tanto il corteo. Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) Il grosso della di , la Marcia per le libertà , è arrivata alla , teatro degli più significativi. A margine, gruppi di giovani hanno dato vita a tafferugli con la bloccando di tanto in tanto il corteo.

Danneggiati alcuni negozi, in fiamme cassonetti, sassi e bottiglie contro i poliziotti che hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. Negli scontri scoppiati durante la manifestazione contro l ...

In marcia contro le violenze della polizia. Scontri e altissima tensione a Parigi

Migliaia nella capitale e in altre città francesi contro la legge sulla sicurezza che limiterà la condivisione di foto e video di agenti in azione ...

