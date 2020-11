Medie ancora chiuse in Piemonte, studentessa No Dad contro il governatore Cirio: «È una presa in giro» (Di sabato 28 novembre 2020) «Ci stanno prendendo in giro. Vorrà dire che studieremo seduti davanti alla Regione». Già conosciuta come la ‘pasionaria’ della scuola in presenza, Anita ha solo 12 anni e da giorni porta avanti la sua lotta contro l’ormai celebre DAD, la didattica a distanza in tempi di Coronavirus. Anita da settimane ogni mattina segue le lezioni, seduta al banco, davanti alla scuola media ‘Italo Calvino’, di Torino. Ora la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che trasforma la sua regione, il Piemonte, da zona rossa ad arancione. Le seconde e le terze Medie però resteranno ancora chiuse, e Anita – che solo pochi giorni ha ha incontrato il governatore Alberto Cirio – decisamente non ci sta. In Piemonte, infatti, per la ... Leggi su open.online (Di sabato 28 novembre 2020) «Ci stanno prendendo in. Vorrà dire che studieremo seduti davanti alla Regione». Già conosciuta come la ‘pasionaria’ della scuola in presenza, Anita ha solo 12 anni e da giorni porta avanti la sua lottal’ormai celebre DAD, la didattica a distanza in tempi di Coronavirus. Anita da settimane ogni mattina segue le lezioni, seduta al banco, davanti alla scuola media ‘Italo Calvino’, di Torino. Ora la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che trasforma la sua regione, il, da zona rossa ad arancione. Le seconde e le terzeperò resteranno, e Anita – che solo pochi giorni ha ha incontrato ilAlberto– decisamente non ci sta. In, infatti, per la ...

