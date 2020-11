Maltempo, allerta meteo rossa in Sardegna: arancione in due regioni (Di sabato 28 novembre 2020) A causa del Maltempo, la Protezione Civile fa scattare l’allerta meteo rossa in Sardegna. allerta arancione, invece, per Calabria e Sicilia. Questa mattina una nuova perturbazione, proveniente dalla penisola iberica, ha riportato il Maltempo in Italia, provocando un’allerta meteo di tipo rosso sulla Sardegna. Infatti questa sarà la fase di Maltempo che ci traghetterà verso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 28 novembre 2020) A causa del, la Protezione Civile fa scattare l’in, invece, per Calabria e Sicilia. Questa mattina una nuova perturbazione, proveniente dalla penisola iberica, ha riportato ilin Italia, provocando un’di tipo rosso sulla. Infatti questa sarà la fase diche ci traghetterà verso L'articolo proviene da Inews.it.

DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - raffaellapaita : Continua l’allerta rossa maltempo in #Calabria. Fa male vedere di nuovo immagini del territorio che soffre. Special… - gaganol : RT @DPCgov: ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Calabria meridio… - Pino__Merola : Maltempo: allerta meteo rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria -